Mamma e figlia muoiono a distanza di un giorno: lutto a Quaregna, Valdengo e Cossato

Mamma e figlia se ne sono andate a distanza di un giorno. Una tragica fatalità che ha profondamente addolorato le comunità di Valdengo, Quaregna Cerreto e Cossato. Mercoledì è spirata Rita Pillon all'età di 96 anni.

Poi, dopo appena 24 ore, è mancata all'affetto dei suoi cari la figlia Mirella Clemente, titolare per molto tempo dell'omonima ferramenta di Valdengo, conosciuta e apprezzata per le sue qualità umane e professionali. Un lutto che ha gettato nello sconforto familiari e amici.

La preghiera delle esequie della madre Rita avrà luogo oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Lessona. Sabato, invece, alle 15, si terrà l'ultimo saluto alla figlia Mirella nella chiesa di San Martino, a Quaregna.

In attesa dei funerali, sarà possibile farle visita presso la Sala Commiato Bonino, in via Quintino Sella 64, a Valdengo (8.30-12 e 14.30-18).