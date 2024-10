Tragedia a Miagliano, trovato il corpo senza vita di un giovane sotto il ponte (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Tragedia nella mattinata di oggi, 15 ottobre, in Valle Cervo, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane alla base del ponte di Miagliano, sul ponte Cervo.

L'allarme è scattato intorno alle 9, con la mobilitazione della macchina dei soccorsi. In breve tempo, infatti, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco assieme ai Carabinieri e ai sanitari del 118 ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Il viadotto è stato chiuso al traffico. In corso accertamenti circa la dinamica dell'accaduto.