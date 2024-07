Sui social il dolore degli amici del ragazzo che ha perso la vita a Chiavazza FOTO

Aggiornamento delle 15.35

Sono moltissime le testimonianze di dolore degli amici del giovane che ha messo in atto un doloroso ultimo gesto. C'è incredulità nella comunità e in tutta la cittadinanza

Aggiornamento delle 14.00

Si tratta di Erik Oggianu la vittima della tragedia di questa mattina a Chiavazza. Sui social sono moltissimi i commenti degli amici sbalorditi per questo gesto che, al momento, non ha spiegazioni lasciando tutti i famigliari nello sgomento.

Il fatto:

Le notizie sono ancora frammentarie ma in questo momento, oggi giovedì 25 luglio, il ponte di Chiavazza lungo via Milano è chiuso per un recupero in corso da parte dei Vigili del Fuoco di una persona che giace esanime sul greto del fiume.

Dalle prime testimonianze di alcuni passanti, pare che si sia gettata volontariamente dal ponte.

Sul posto ci sono anche i Carabinieri e la Polizia Locale che si sta occupando della viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.