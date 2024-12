Biella Nuoto: ottimo esordio a Torino, ecco i risultati.

Si è svolta a Torino, nel centro Sisport, la prima tappa del “Grand Prix” esordienti “A”.

I piccoli atleti della società biellese si sono comportati ottimamente e hanno affrontato con maturità e determinazione quello che per molti di loro era il passaggio alla categoria superiore.

Lusinghieri i miglioramenti tecnici e cronometrici dei portacolori della Biella Nuoto. Nel dettaglio sono saliti sui blocchi: Martinotti Ludovica impegnata nei 100 stile libero e nei 100 rana; Pezzo Cecilia 100 stile e 50 farfalla; Piccolo Francesca 100 stile e 50 dorso; Buscaglia Pietro 100 stile e 100 rana; Versace Samuele 100 e 50 stile libero.

Per tutti primati personali in quasi tutte le distanze; da sottolineare la prestazione di livello di Samuele classe 2013 che riesce a nuotare tra i migliori in regione e disputa due ottime gare; nei 50 stile libero chiude secondo di categoria nella somma tempi dei due concentramenti.

Tutto fa ben sperare per il prossimo anno ormai alle porte.