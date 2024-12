Anffas, ecco uno strumento per le persone con disabilità per un'accessibilità universale

Molto più di una semplice agenda. L’obiettivo di Anffas è infatti di fornire un piccolo ma agevole strumento utile per le persone con disabilità, e le loro famiglie, di orientarsi nell’accesso e la fruizione dei diversi servizi cui hanno diritto. Ecco perché quest’anno, nella realizzazione dell’agenda, è stato scelto l’argomento dell’accessibilità universale.

“Accessibilità vuole dire avere la possibilità di usare qualcosa o di entrare in un posto senza incontrare ostacoli - spiegano Maria Teresa Rizza e Ivo Manavella, rispettivamente presidente dell’associazione e della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese - Accessibile vuole dire anche avere delle informazioni facili da leggere se si hanno difficoltà di lettura, per esempio. Con questa agenda, quindi, Anffas vuole promuovere l’accessibilità universale, cioè in tutte le sue forme, e far conoscere e mettere a disposizione tutte le informazioni su quanto realizza Anffas sia a livello nazionale sia locale”.

L’agenda è reperibile in sede, in questi giorni, nella sede di Gaglianico.