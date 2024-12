A Castelletto Cervo scambio degli auguri con volontari e consegna delle borse di studio FOTO

In questi giorni presso la sala consiliare di Castelletto Cervo si è svolta la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno con associazioni e volontari, e la consegna delle borse di studio agli studenti residenti meritevoli.

Il Sindaco Omar Giletti ha portato gli auguri di tutta l'Amministrazione Comunale, ha sottolineato come le associazioni e i volontari rappresentino il cuore pulsante della nostra comunità: "Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a ciascuno di voi. Siete un esempio di altruismo e solidarietà a cui ispirarsi".

Infine sono state consegnate due borse di studio, una a Elena Lunardi che ha conseguito la laurea triennale in igiene dentale presso l'Università del Piemonte Orientale con votazione 110/110 con lode e l'altra a Martina Lunard, che ha conseguito nell'anno 2024 la laurea magistrale in scienze storiche - Master in mondes médiévaux presso l'Università di Torino e l'Université Lumière Lyon con votazione 110/110 con lode.

"L'istruzione è progresso, apre le porte a nuove opportunità, è fondamenta di cambiamento e progresso per una società migliore", ha affermato il Sindaco. "Dopo tanto impegno, sacrificio e notti passate sui libri a studiare, la borsa di studio che consegnamo è un piccolo incoraggiamento a perseguire i vostri sogni con determinazione".

Durante la cerimonia il Gruppo Alpini di Castelletto Cervo con il suo capogruppo Ivano Morello ha consegnato all'amministrazione comunale il libro verde 2023. Erano inoltre presenti Rita Garella presidente Pro Loco di Castelletto Cervo, Paola Veronese presidente dell'associazione culturale "Garnerius amici del monastero" e Paolo Ferrero a rappresentare l'A.S.D. La Cervo, Mauro Cairati in rappresentanza dell'A.S.D. Velo Club e i volontari del gruppo Auser di Castelletto Cervo