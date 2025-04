C'è l'allerta meteo ma a Lessona un uomo truffa un'anziana con la tecnica del “finto incidente”

Nonostante l'allerta meteo, a Lessona si è consumata una truffa ai danni di una donna di circa 90 anni. È successo ieri pomeriggio, 16 aprile: le notizie sono ancora frammentaria ma stando alle prime ricostruzioni, affidate ai Carabinieri, un uomo si sarebbe fatto consegnare denaro e monili in oro.

Lo stesso l'avrebbe ingannata con la tecnica del “finto incidente”, ovvero far credere alla potenziale vittima che un loro parente è rimasto coinvolto in un sinistro stradale e che toglierlo dai guai è necessario effettuare un pagamento per simili situazioni. Gli accertamenti sono in corso.