Bielmonte, fiaccolata dei maestri di sci

La Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna vi invita lunedì 30 dicembre sul parterre di Bielmonte per assistere alla Fiaccolata dei Maestri di Sci, un evento dal fascino unico per salutare il 2024. Le luci delle fiaccole illumineranno la neve, creando un’atmosfera suggestiva e magica, perfetta per immergersi nell’incanto della sera. Protagonista della sfilata sarà la statua della Madonna delle Nevi, protettrice degli sciatori, che come da tradizione chiuderà questo spettacolo ricco di emozione e bellezza.