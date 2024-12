Biella inaugura l’Anno giubilare: Duomo gremito e processione solenne FOTO

Biella inaugura l’Anno giubilare: Duomo gremito e processione solenne - Servizio di Mattia Baù per newsbiella.it

Biella ha ufficialmente dato inizio all'Anno Giubilare, un periodo di rinnovamento spirituale e comunitario non solo per la diocesi di Biella, ma per tutta la cristianità. La cerimonia si è svolta oggi, domenica 29 dicembre, attirando una moltitudine di fedeli.

Le celebrazioni sono iniziate alle ore 14:45 presso la Chiesa di San Filippo, da dove è partita una processione verso la Cattedrale di Biella. Guidata dal Vescovo Roberto Farinella, la processione ha visto la partecipazione di numerosi sacerdoti provenienti da tutta la diocesi, uniti nella missione "Pellegrini di speranza". Alle 15:00, il Vescovo Farinella ha presieduto la Solenne Celebrazione Eucaristica, segnando l'apertura ufficiale dei riti giubilari. L’evento ha registrato grande partecipazione da parte di tutta la comunità, che ha sfilato lungo le vie biellesi e occupato la cattedrale gremita.

L'Anno Giubilare proseguirà con una serie di appuntamenti religiosi e culturali, mirati a coinvolgere l'intera diocesi in un percorso di crescita spirituale e rivolta alla solidarietà.