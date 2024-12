Giornalismo in lutto per la morte di Gian Paolo Ormezzano, aveva 89 anni

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto: questa notte è morto Gian Paolo Ormezzano, 89 anni. Nato a Torino nel 1935, Ormezzano ha rappresentato una delle voci più autorevoli e appassionate del panorama giornalistico italiano, raccontando per decenni il calcio e, in particolare, il suo amato Torino, con uno stile inconfondibile e una profonda conoscenza dello sport.

Firma storica del quotidiano "La Stampa", ma anche del "Guerin Sportivo" e "Tuttosport", lascia la moglie Silvia, i figli Olivia, Maria Camilla e Timothy e i tanti nipoti con cui ha ancora trascorso la Vigilia di Natale: Matteo, Anna, Pietro, Paolo, Camilla, Cecilia, Clara e Giorgio.