Il Comune di Quaregna Cerreto mette in vendita un autocarro

L’automezzo non risponde più alle esigenze comunali e l'amministrazione comunale lo mette in vendita: si tratta di un autocarro PIAGGIO S85LP TRME anno di immatricolazione 2001, targato BP963JF cilindrata 1296 Euro 3 benzina.

L’automezzo è visionabile nei giorni di martedì/giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il palazzo comunale ubicato in Via Colorei 3, 13854 Quaregna Cerreto, previo appuntamento da concordare telefonicamente al nr. 015/93859 o via email all’indirizzo tecnico@quaregnacerreto.it.

Il prezzo a base d'asta è 400 euro.

L'aggiudicazione avverrà a favore di chi avrà effettuato un’offerta migliorativa rispetto a quelle posta a base d'asta. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. In caso di più offerte vincenti uguali, l’aggiudicazione sarà attribuita in base al numero di protocollo di accettazione della documentazione di gara.

NON saranno considerate valide le offerte senza numero di protocollo. Nel caso in cui la procedura aperta andasse deserta, si provvederà all’alienazione mediante trattativa privata, con offerte sempre e comunque migliorative, rispetto a quanto previsto nel presente avviso.

La consegna dell’automezzo all’aggiudicatario avverrà entro e non oltre il 31 gennaio 2025

L'offerta dovrà essere presentata in Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.01.2025.