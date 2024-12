A breve partiranno i saldi...ecco quando

In conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 ottobre 2024, la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale in Piemonte decorrerà dal 4 gennaio 2025, come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011 e nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data; il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata; l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate. Inoltre, si specifica che, ai sensi dell’art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.