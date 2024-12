Golf, ultima gara dell'anno a Cavaglià

Domenica al Gc Cavaglià si è chiusa la stagione agonistica 2024 con la “Christmas Four Balls by Golfimpresa”, gare a coppie formula 4pm, stableford sulla distanza di 18 buche. Nella classifica lorda si sono imposti Massimo Stesina/Piero Ceresa con 34 punti. Nel netto vittoria di Marco Crespi/Anna Poiani con 46, seguiti da Lorenzo Paravella/Diego Platini con 43 e Giancarlo Frassini/Francesco Guglielmina con 42. Prima coppia mista Vittorio Elulogio/Patrizia Tallia con 40. La 1a coppia lordo, 1a – 2a coppia netto e 1a coppia mista accederanno alla finale nazionale del circuito.

Durante la stagione il Golf Club Cavaglià ha ospitato oltre 100 giornate di gare che hanno visto in azione più di 6800 giocatori, dai primi tee shot che sono stati tirati il 6 gennaio con la Louisiana della Befana, fino alla Christmas Four Balls di domenica scorsa. In mezzo il solito calendario ricco di manifestazioni. Il clou a luglio con i Campionati Nazionali Under 14 individuali e a squadre che hanno visto in azione in una splendida settimana tutte le giovani promesse del golf azzurro. Tra i numeri significativi ci sono quelli legati alla beneficenza dove grazie al fondamentale contributo di soci e amici nei vari eventi sono stati raccolti oltre 3500 euro.

A livello junior prosegue il Club dei Giovani e in primavera il Golf Club Cavaglià in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Santhià ha aderito al progetto Golf a Scuola organizzato dalla Federazione Italiana Golf. Con l’ausilio dei maestri Pgai del circolo sono state illustrate le prime nozioni del gioco ad oltre 150 allievi delle Scuole Primarie di Santhià e Carisio. Le lezioni si sono tenute nelle scuole integrando e sostituendo l’ora di educazione motoria.