Dal Nord Ovest - Rubano le gomme e lasciano le auto sui mattoni: amara sorpresa prima di Natale

Rubano gli pneumatici e lasciano le auto sui mattoni. Ladri in azione nei giorni scorsi in piazza Guala, in zona Mirafiori Sud, a Torino. A farne le spese, questa volta, è stata una Mercedes Gla 180. I predoni hanno portato via tutte e quattro le gomme, lasciando uno sgradito regalo di Natale all’ignaro proprietario del veicolo.

Il fatto di notte nel fine settimana dove i malviventi, approfittando del poco passaggio, hanno agito indisturbati. Non l’unico episodio in zona, in via Duino sabato notte ignoti banditi hanno staccato quasi tutta la consolle a una Bmw X4. Mentre settimane fa era stata smontata anche una Jeep Renegade parcheggiata in corso Unione Sovietica, vicino al parco Piemonte.

Le modalità di esecuzione, per altro, sono sempre le stesse: i ladri appoggiano la vettura su quattro mattoni usati come cric e svitano comodamente le ruote con il favore del buio, mentre tutti dormono. I residenti della zona, esasperati per questa situazione fuori controllo, chiedono “più controlli da parte delle forze dell’ordine”. Per gli stessi cittadini si tratterebbe di furti su commissione. A denunciare l’accaduto sono i residenti della zona.