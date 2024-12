Dal Nord Ovest - Morta una 49enne in un incendio, tragedia nel vicino Torinese (foto di repertorio)

Tragedia nella mattina di ieri, domenica 22 dicembre, a Settimo Torinese, dove un l'incendio divampato al sesto piano di un edificio in corso Piemonte 46 ha causato la morte di una donna di 49 anni.

Fatali alla donna le intossicazioni da fumo sprigionate dal rogo. Sembrava invece essersi salvato il suo cane, una femmina di jack Russel, invece niente da fare neppure per l'amico a quattro zampe. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, Vigili del fuoco, carabinieri e tecnici di Atc.

Da quanto risulta da una prima indagine, il materasso su cui la donna dormiva avrebbe preso fuoco a causa di una sigaretta accesa, scatenando l'inferno che poi le è stato fatale. Su quanto accaduto questo è il commento del presidente di Atc Piemonte centrale Emilio Bolla (che si sta recando sul luogo del rogo): "Sono sgomento per la tragedia di Settimo. A nome dell’Agenzia Territoriale per la Casa esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia della vittima e a tutti i residenti coinvolti".

"In questo momento di dolore il nostro pensiero va a chi ha perso la vita e siamo vicini a chi ha subito danni a causa dell’incendio. Atc si impegna a collaborare pienamente con le autorità competenti per chiarire le cause dell’accaduto, affidandosi al lavoro dei tecnici e dei soccorritori che stanno operando sul posto con grande professionalità", conclude Bolla. "Rivolgiamo inoltre la nostra solidarietà alla comunità di Settimo Torinese, colpita da questo tragico evento”.