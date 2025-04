Dal Nord Ovest - Investe agente di Polizia Locale e lo trascina per oltre 20 metri

E’ stato catturato a Ozzero, in provincia di Milano, l'uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, che nella serata di ieri, martedì 1° aprile, ha investo e trascinato per oltre venti metri un agente della polizia locale.

I fatti hanno avuto come teatro piazza Cattaneo: la pattuglia aveva fermato il soggetto a bordo della sua vettura, per un controllo. Alla richiesta di esibire i documenti il quarantunenne ha finto di cercarli nel cruscotto: ha quindi ingranato la marcia ed è partito a forte velocità per darsi alla fuga, travolgendo e trascinando sull’asfalto uno degli agenti.

E’ immediatamente partita la “caccia all’uomo”: grazie ad accertamenti e riscontri, l'uomo è stato individuato e raggiunto in un locale di Ozzero, suo luogo di residenza. Qui è stato fermato e trasferito alla caserma di viale Cicogna: è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, dal momento che l’agente ferito, trasportato dai colleghi al Pronto soccorso dell’Aou “Maggiore della Carità” di Novara, ha riportato ferite e giudicato dai sanitari guaribile in cinque giorni.

"I fatti accaduti nella serata di ieri – commentano il sindaco Federico Binatti e l’assessore alla Sicurezza Alessandro Pasca – dimostrano non solo la presenza concreta sul territorio, ma anche la professionalità e la preparazione della nostra Polizia locale nella gestione immediata di attività di contrasto del crimine: il responsabile dell’investimento del nostro agente è stato infatti individuato in poche ore. A nome dell’Amministrazione facciamo gli auguri per una pronta guarigione all’operatore ferito e ringraziamo i suoi colleghi per l’efficace lavoro svolto a tutela della sicurezza dei cittadini".