Dal Nord Ovest - Schianto fatale nel Novarese, perde la vita un 29enne

Un grave incidente stradale si è verificato lo scorso weekend a Oleggio Castello, lungo la strada provinciale 111.

Un giovane di 29 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria vettura mentre si dirigeva verso Montrigiasco, frazione di Arona. L'auto è uscita di strada intorno alle 2 per cause ancora in fase di accertamento. A bordo del veicolo viaggiava anche un altro ragazzo della stessa età, che è rimasto miracolosamente illeso.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.