Dal Nord Ovest - Auto in fiamme sulla A4

Nella tarda mattinata di ieri, 30 marzo, un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A4, poco prima dello svincolo per Biandrate. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Novara, che ha domato le fiamme e messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

Presenti sul luogo dell'incendio anche il personale dell'autostrada e la Polizia Stradale, impegnata nella gestione del traffico e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Al momento non si segnalano feriti, ma restano da chiarire le cause del rogo.