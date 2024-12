Cade con gli sci a Bielmonte, uomo di circa 50 anni elitrasportato in ospedale (foto di repertorio)

Incidente sulle piste da sci di Bielmonte. Secondo le prime ricostruzioni, un turista di circa 50 anni sarebbe caduto mentre stava sciando sul percorso del Monte Cerchio. Il fatto è avvenuto meno di un'ora fa.

L'uomo è stato subito assistito dal personale sanitario del Soccorso Piste di Bielmonte, fino all'arrivo del personale medico, giunto sul posto con l'elisoccorso. In seguito, lo stesso è stato trasportato all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso in codice verde. Avrebbe, infatti, accusato alcuni dolori agli arti inferiori.