Andorno, lunedì torna a riunirsi il consiglio comunale

I punti all’ordine del giorno verteranno sull’approvazione dei bilanci e del programma dell’azienda specializzata in servizi socio assistenziali per i pensionati “Casa del Sorriso”, la razionalizzazione annuale delle partecipate, la ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione secondo la legge, la verifica della quantità e qualità delle aree di fabbricati per destinarle alla residenza, alle attività produttive e terziarie, le indennità di funzione per i consiglieri comunali per l’anno 2025, il regolamento comunale per l’aliquota Irpef, l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU), l’ approvazione al documento di programmazione (DUP) per il periodo 2025 – 2027 e infine l’esaminazione e l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2026/2027.