Biella Master, alla cena di auguri presentati i nuovi allievi.

Biella Master ha scelto quest'anno la suggestiva Villa Dea Terrace del Circolo I Faggi per la tradizionale cena degli auguri. Un'occasione conviviale che ha riunito attorno al presidente Luciano Barbera, padrone di casa, e al direttore dei corsi Giovanni Schiapparelli, il Consiglio Direttivo, le aziende sponsor, il corpo docente e gli allievi che concluderanno il percorso formativo nel prossimo gennaio.

La serata è stata impreziosita dalla presenza di numerosi ex allievi, a testimonianza del valore e della continuità del progetto formativo. In rappresentanza delle istituzioni locali erano presenti Barbara Zancheri per la Provincia di Biella e i consiglieri comunali Rita Mancini ed Edoardo Angelico. A portare la voce del mondo imprenditoriale, invece, è stato Stefano Sanna, presidente dei Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese (UIB).

Punto centrale della serata è stata la presentazione dei sei laureati selezionati per le borse di studio del corso Master 2025, sottolineando l'importanza dell'iniziativa per la crescita dei talenti nel territorio.