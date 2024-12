Il nuovo Codice della Strada è realtà: condividi le modifiche apportate? VIDEO

Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore a partire dal 15 dicembre, ha apportato consistenti cambiamenti alle norme alla guida non solo delle automobili, ma anche degli altri mezzi; monopattini compresi.

L’inasprimento delle pene è rivolto al miglioramento della sicurezza sulle strade, sia per i conducenti che per i pedoni. Secondo le analisi statistiche, infatti, tali modifiche abbasserebbero la soglia critica di incidenti, ponendo l’accento sulla prevenzione ed evitando distrazioni, fra le principali cause dei sinistri stradali.

Se da un lato la manovra avrà la possibilità di favorire la viabilità, minimizzare i rischi e ridurre gli incidenti, dall’altro, lascia poco spazio e apre le porte alle critiche di chi accusa misure severe e troppo punitive… Cause dirette sono la soppressione del mercato in espansione della mobilità elettrica (in particolare i monopattini), severe misure legate al consumo di alcol e limiti di velocità piuttosto rigidi, con il conseguente innalzamento di multe, sanzioni e ritiri della patente.

Fra le principali novità rientrano cinque focus:

- guida sotto l’effetto di alcol e sotto l’effetto di stupefacenti

- superamento dei limiti di velocità

- abbandono degli animali

- la stretta sui monopattini elettrici

- guida con il cellulare in mano

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, tutte le novità al seguente video: