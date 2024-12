Cellulare alla guida, salta la prima patente nel Vco: sanzionato un 40 enne biellese.

Il nuovo Codice della Strada prevede, tra le altre cose, una stretta su alcool, droghe e utilizzo del cellulare alla guida. Questa mattina gli agenti della squadra volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Verbania hanno ritirato la patente di guida ad un rumeno di quaranta anni, residente a Biella.



Gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso l'uomo in corso Mameli alla guida del suo veicolo mentre faceva uso del cellulare per intrattenere una chiamata, distogliendo quindi la mano con cui teneva il cellulare dal volante. Come previsto dal nuovo Codice della Strada il soggetto è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell'art. 173 CdS.

All'uomo è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione, la cui durata sarà stabilita dalla locale prefettura per un periodo ricompreso tra 15 giorni e 2 mesi, dovrà inoltre una multa di 250 euro e gli saranno decurtati 5 punti dalla patente.