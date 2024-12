Cossato, Carabinieri denunciano 39enne per rapina e arrestano 21enne latitante.

Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cossato erano intervenuti a seguito della chiamata di una donna che era stata rapinata della propria autovettura e del telefono cellulare. Mentre si trovava in auto con un uomo, aveva avuto una discussione con lui, finché l’aveva aggredita ferendola, per poi farla scendere con la forza portando via l’auto ed il telefono. L’auto era stata ritrovata abbandonata poco dopo ed erano state immediatamente avviate le indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Biella.

Partendo dalle indicazioni della donna, confermate dall’analisi delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza comunali, culminate in una perquisizione di una casa dove era stato individuato il presunto autore, un 39enne marocchino.

Durante tale attività, oltre a rintracciare l’uomo, trovato ancora in possesso del cellulare della donna, sono stati identificati altri tre cittadini stranieri, tra cui un marocchino 21enne, privo di documenti, risultato poi tramite il controllo delle impronte digitali, ricercato per un ordine di custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti. Nell’abitazione sono stato trovati anche piccoli quantitativi di cocaina ed hashish, sul quale sono in corso ulteriori accertamenti. Il 39enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di rapina, mentre il 21enne ricercato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Biella.