Decima giornata Campionato provinciale calcio a 7: Su Nuraghe Calcio Biella vince 2-1 contro Pizza Flash.

Si è conclusa con la vittoria di 2-1 per “Su Nuraghe Calcio Biella” la partita disputata lunedì 2 dicembre 2024 contro “Pizza Flash” presso il Centro Sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese.

Molto combattuto il confronto tra i pur bravi atleti del “Pizza Flash”, che hanno cercato per tutto il tempo e in tutti i modi di tener testa agli avversari in campo con le insegne dei Quattro Mori sul cuore, accontentandosi del solo gol di bandiera messo a segno da Davide Loverde.

Il risultato, cercato e ottenuto con forza e determinazione, conferma “Su Nuraghe” tra le prime squadre in vetta alla classifica provvisoria del campionato provinciale organizzato da “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Per “Su Nuraghe Calcio Biella” (diretta da Gaspare Carmona, allenata da Andrea Savoi, preparata dal massaggiatore Filippo Gugliotta e sostenuta da Gaetano Pitarresi), i due gol sono stati messi a segno da Franco Marangon e dal capitano Manuel Pizzo.

In vista dell’appuntamento, Savoi ringrazia e incita i giocatori ricordando come la partita di lunedì scorso sia stata una carica di energia positiva. “Ho rivisto – scrive l’allenatore sui social del gruppo - lo spirito che ci ha sempre contraddistinto e ci ha fatto togliere tante soddisfazioni. Adesso chiudiamo al meglio il girone di andata e facciamoci un bel regalo di Natale tutti insieme! Forza Ragazzi! Forza Su Nuraghe!”

Appuntamento venerdì 13 dicembre alle ore 21:00, a Gaglianico, presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center”, di via Napoli,1. “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo contro “Nottigham Forest”.