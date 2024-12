Casapinta: Attenzione alla popolazione, consigli efficaci per evitare le truffe online

Sabato 14 dicembre, presso il Saloncino Multimediale di Casapinta, dalle 16 alle 17.30, si terrà l'incontro gratuito #DigitalClubMini. Questo evento è dedicato all'utilizzo consapevole degli strumenti digitali ed è rivolto a tutta la popolazione interessata a ricevere consigli efficaci per un uso responsabile dei social media, per la sicurezza digitale e per evitare le truffe online. Inoltre, verranno fornite indicazioni sull'utilizzo dei principali strumenti digitali come SPID, CIE, piattaforme di e-commerce e servizi digitali della pubblica amministrazione.

L’iniziativa, ideata da Agenda Digitale Biella, Public Utility per la trasformazione digitale del territorio biellese, fa parte di un progetto PNRR che il CISSABO propone ai Comuni, nello spirito di sostegno alla popolazione anziana ed è finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, con la Regione Piemonte come soggetto attuatore.

L'incontro sarà tenuto da Massimiliano Monti, giornalista specializzato in tecnologia, formatore e docente di materie digitali. Durante l'evento verranno trattati temi importanti come:

Questo incontro, focalizzato sull'inclusione digitale delle fasce più deboli, si inserisce in una serie di iniziative che l'Amministrazione Comunale di Casapinta rivolge alle esigenze della popolazione anziana della comunità. Tra queste, continua il servizio di trasporto con auto comunale e volontari, che si mettono a disposizione per accompagnare le persone che ne hanno necessità per visite mediche, terapie o altre emergenze. Inoltre, a ottobre è stato riattivato, con la collaborazione della dott.ssa Furno e il supporto dei volontari dell’Associazione Alpini, il centro vaccinale per i richiami dei vaccini anti-Covid e per i vaccini antinfluenzali, con la somministrazione di oltre 200 dosi.