Callabiana, tornano i presepi per celebrare il Natale: quest'anno un ospite speciale.

Questo caratteristico borgo Biellese viene spesso denominato il “Paese dei Presepi”, poiché l’oratorio dedicato a San Carlo accoglie durante l’intero anno lo storico presepe meccanico, visitabile solo durante il periodo natalizio e rappresentante il villaggio natio di Gesù in un paesaggio ispirato al panorama del Biellese; è possibile notare i grandi santuari di Oropa e Graglia. Quest’evento è stato ampliato nel 2018 dall’iniziativa Presepi e alberi di Natale nel Bosco, dove i visitatori, per tutto il periodo natalizio e gratuitamente, possono passeggiare immersi nella natura ed ammirare diverse creazioni, realizzati da studenti della provincia di Biella o da privati che ne fanno richiesta, raffiguranti presepi o alberi di Natale.

Con l'occasione dell'apertura dei percorsi è stato reso noto il programma degli eventi collaterali che da qui all'epifania terranno compagnia alle natività più disparate dislocate lungo i percorsi che collegano la Parrocchiale con il Municipio, località Nelva appunto e, novità 2024 le frazioni alte di Trabbia e Virla...

Domenica 22 ci sarà il 'Mercatino nel Bosco': un tradizionale mercatino natalizio che troverà la sua location nel bosco dei Presepi e il 1° gennaio ci sarà, a Frazione Trabbia, lo spettacolo per famiglie davanti al lavatoio che porterà alla scoperta della pittoresca località.

Nella diretta social della associazione 'Amici dei Presepi di Callabiana' sabato è stato reso noto l'ospite della giornata di festa del 26 dicembre: sarà Beppe Braida ad intrattenere con Andrea Guasco e le incuriosi di Policarpo 'O' Principe' Crisci, gli intervenuti alla festa per la Banca del Giocattolo.

Comico cabarettista fin dal lontano 1989, Braida ha ottenuto il grande successo con la partecipazione a Zelig, dove ha conquistato il pubblico grazie alla sua parodia dei conduttori del TG3, TG4 e TG5 (in cui conia i famosi tormentoni "Attentato! Si tratta di attentato!" e "Poteva essere una...").

Dal 2007 al 2009 ha condotto “Colorado Cafè” e ha partecipato a Buona Domenica.

È passato poi in Rai, per condurre insieme ad Antonella Clerici il talk show di Rai Uno “Tutti pazzi per la tele”.

Nel 2011 torna a Mediaset nel cast del “Saturday Night Live from Milano”, versione italiana del famoso programma comico della NBC.

È stato attore in svariati film tra cui “Nirvana” (Gabriele Salvatores), “Finalmente Natale” (Rossella Izzo) e “Finalmente a casa” (Gianfrancesco Lazotti).

Nel 2021 partecipa, come concorrente, all'Isola dei Famosi.

Un curriculum di tutto rispetto per l'ospite d'onore dei 'Presepi a Callabiana'.

Appuntamento finale per il pomeriggio dell'epifania quando verranno distribuite le calze della Befana a tutti i bambini che arriveranno alla Pro Loco invernale di Callabiana in centro paese.