Brusnengo, incivili in azione: abbandonati rifiuti speciali in una riva

Rifiuti speciali abbandonati in una riva a Brusnengo. Ma dopo le segnalazioni di alcuni residenti e passanti è intervenuto il Comune a effettuare un sopralluogo. E in effetti sono stati trovati alcuni sacchi di rifiuti speciali in località Valle.

"L'ennesimo incivile ha pensato bene di disperdere sacchi di rifiuti speciali nella Valle - spiega il sindaco Fabrizio Bertolino che lancia anche una richiesta -. Chiunque abbia visto qualcosa di sospetto, per questo caso o altro, per favore segnali in Comune".

Verranno comunque effettuate indagini tramite le telecamere per risalire al responsabile dell'abbandono di questi rifiuti.