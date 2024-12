Biella, Natale senza luci in piazza San Paolo: l'amarezza dei residenti

“Con grande dispiacere, comunichiamo che non sono state installate le luminarie di Natale in piazza San Paolo. Spiace vedere altre zone della città illuminate con le decorazioni natalizie e altre, come la nostra, al buio”. A parlare alcuni residenti e commercianti della zona con tanto di fotografie.

E aggiungono: “Non comprendiamo i motivi di questa scelta, certo è un vero peccato. Non solo per chi abita in questa parte delle città ma anche per i visitatori che giungono nel nostro capoluogo. Non si respira proprio il clima natalizio di questi giorni”.

Non solo: altri abitanti riportano che il passaggio pedonale non è segnalato in maniera opportuna. “Manca proprio l'illuminazione sulle strisce bianche e costituisce un problema per il pedone. Inoltre, da settimane, la nostra magnifica fontana è totalmente al buio. Chiediamo agli enti preposti di provvedere ad un pronto intervento”.