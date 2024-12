Biella, merenda degli auguri di Natale per i bambini del doposcuola

Un momento di svago, amicizia e condivisione. Una merenda “comunitaria” per i circa 20 bambini che usufruiscono del servizio di doposcuola al Villaggio Lamarmora. Quale occasione migliore per porgere loro (e, indirettamente, alle famiglie) gli auguri di Buone Feste?

L'appuntamento è in calendario per venerdì prossimo 13 dicembre nei locali dell'oratorio, in via Dorzano 2, dalle 17 alle 18.30, e coinvolgerà anche i partner del progetto N.O.I. per la Casa (a cominciare dalla capofila, ovvero la Cooperativa Maria Cecilia), che ha organizzato l'evento in collaborazione con l'Associazione di volontariato “Hope Club”.

Il servizio gratuito di doposcuola viene offerto, nel corso di tutto l'anno scolastico, alle bambine e ai bambini che frequentano la scuola primaria del Villaggio Lamarmora per fornire loro un aiuto nello svolgimento dei compiti a casa e prevenire così il rischio di dispersione scolastica. L'attività coinvolge cinque/sei volontari, oltre a un'educatrice messa a disposizione dal progetto N.O.I. (Nucleo Operativo Integrato) per la Casa che garantisce continuità anche all'interno della scuola.

Si tratta di una figura di riferimento, che fa da trait d'union tra i due contesti, quello scolastico e quello del doposcuola, offrendo quindi ai piccoli utenti del servizio un sostegno coerente e continuativo. «Da più di cinque anni Hope Club, nei locali dell’oratorio Nostra Signora d’Oropa al Villaggio Lamarmora, svolge l’attività di supporto compiti – spiega Simone, volontario di Hope Club -. L’obiettivo è quello di sostenere i bambini e le bambine della scuola primaria del quartiere con l'intento di abbattere la dispersione scolastica. Per svolgere al meglio questo servizio la nostra Associazione ha sottoscritto un Patto Educativo con l’Istituto Comprensivo Biella 3 che ci permette di avere incontri periodici con i docenti. In questo modo siamo in grado di allineare il lavoro svolto a scuola con quello che svolgiamo noi al doposcuola. Dal prossimo mese di gennaio, con il sostegno degli operatori del progetto N.O.I. per la Casa, si aprirà anche il mercoledì pomeriggio, così potremo dare ai genitori maggiori possibilità di organizzarsi».

Stefania Nuccio, Dirigente dell'Istituto Comprensivo Biella 3 sottolinea l'importanza della collaborazione tra la realtà scolastica e quella del doposcuola: «Da sempre il nostro Comprensivo Biella 3 si occupa di percorsi per la personalizzazione degli apprendimenti. Per questo motivo abbiamo cercato di realizzare un'ampia rete di relazioni con le realtà presenti sul territorio. Solo così il dialogo educativo intrapreso a scuola può continuare anche fuori. In quest'ottica sono stati realizzati diversi interventi a favore dei ragazzi, sia in orario scolastico che extra scolastico, con la collaborazione di diverse associazioni, ad esempio Hope Club, che si occupano di essere attrici, in sinergia con la scuola, della vita di questi bambini. Ogni alunno è a suo modo speciale, e possiede un talento. I laboratori che svolgiamo, e il doposcuola in particolare, hanno lo scopo di aiutare i nostri piccoli studenti a scoprire il modo migliore per apprendere e soprattutto per crescere. Non si tratta solo di una questione didattica, ma di una guida per aiutare i più piccoli a trovare una valida motivazione allo studio e a competenze spendibili in tutto l'arco della loro vita».