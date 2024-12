Mercatini, presepi e tanti appuntamenti da non perdere: il Natale a Biella e dintorni

A Natale manca meno di 20 giorni. Elenchiamo, quindi, i principali appuntamenti adatti a tutta la famiglia, presenti sul nostro territorio, a cominciare proprio dal capoluogo di provincia.

Biella si veste di luci in attesa del 25 dicembre e offre per tutti gli amanti dello shopping un’esperienza in pieno spirito natalizio: tra piazze illuminate e vicoli addobbati, ci si può perdere tra i negozi di via Italia, pronti ad accogliere tutti coloro che, in vista delle feste, sono alla ricerca dei regali perfetti. In piazza Battistero, invece, ad attendervi la tradizionale pista di pattinaggio. Una soluzione simile è possibile anche nella vicina Cossato.

Per gli amanti dei borghi storici il paese di Candelo, nel suo suggestivo Ricetto medievale, ospita il “Borgo di Babbo Natale” evento tanto atteso da grandi e piccini, che vi incanterà con mercatini, cantine artigianali e il vero Babbo Natale pronto ad accogliere i più piccoli! Il tradizionale mercatino degli Angeli di Sordevolo si dimostra essere ogni anno meta frequentata dagli amanti dell’artigianato e dei prodotti enogastronomici tipici del territorio. Noto per la Passione, apprezzata dai fedeli e dai visitatori, anche di inverno Sordevolo si veste di meraviglia e trasporta i suoi visitatori indietro nel tempo.

Per coloro che apprezzano i presepi e la Natività da non perdere gli originalissimi presepi di Valdilana e della vicina Valsessera come il Presepe Gigante di Marchetto e quelli di Coggiola e Pray. A Postua, nella vicina Valsesia, si contano fino a 200 allestimenti mentre l’imperdibile presepe meccanico di Callabiana, ambienta la sacra rappresentazione nel paesaggio biellese con tanto di santuari di Oropa e Graglia ben riconoscibili.

Per chi volesse immergersi nella natura, suggestivi in ogni stagione dell’anno, consigliamo i panorami offerti dalla Valle Cervo e dalla valle Elvo; per chi invece ama l’alta quota suggeriamo Bielmonte e la conca di Oropa, meta religiosa grazie al suo prestigioso Santuario ma anche luogo di divertimento e relax offerti dalla pista di pattinaggio e dai numerosi ristoranti che servono prelibatezze locali come la tradizionale polenta concia.

Infine per coloro che decidono di rimanere in pianura numerose iniziative si terranno in vista del Natale nei paesi di Cavaglià e Roppolo, oltre a Viverone, dove sul lungo lago sono stati allestiti mercatini di vario tipo. Avremo senz’altro dimenticato di menzionare alcune iniziative che si terranno nella provincia, consapevoli però che ogni paese saprà offrire, come ogni anno, attività e manifestazioni adatte a tutti i gusti in perfetto spirito natalizio.