Mille Euro per la Lotta alla SLA dal Mercatino di Sordevolo in nome di Andrea Fogliano e Laura Isabelle Carusi FOTO e VIDEO Toffetti e Benedetti

Il Mercatino di Sordevolo non dimentica i "suoi" Andrea Fogliano e Laura Isabelle Carusi, colonne portanti del Mercatino, mancai troppo presto all'affetto dei loro cari.

Mille euro. E' la cifra che è stata raccolta in loro ricordo, e consegnata nella mattina di oggi sabato 7 dicembre all'URSLA Biella e Novara per sostenere la ricerca e l'attività di prevenzione contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica proprio non a caso nella magnifica stupenda cornice del Mercatino.

Presente alla cerimonia, oltre al sindaco Riccardo Lunardon, anche il vice presidente della Regione Elena Chiorino e il presidente dell'URSLA Biella e Novara Luigi Trabaldo Lena e cda remoto si è collegata anche la dottoressa Letizia Mazzini, direttore del Centro SLA dell'Ospedale Maggiore di Novara.

L'iniziativa è stata messa in campo dall'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

"Oggi è una giornata importante per Sordevolo - ha esordito il presidente dell'Associazione Stefano Rubin Pedrazzo - in ricordo di Andrea e Laura, che per anni hanno lavorato incessantemente sua per la Passione che per il Mercatino".

Parole commoventi in ricordo di Andrea e Laura sono pronunciate dal marito di Laura, Marco Pedrazzo, che ha anche colto l'occasione per ringraziare tutte le persone che sono state accanto a Laura durante la malattia.