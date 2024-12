Rally & Co, ultima gara dell'anno per De Grandi: ecco com'è andata

Domenica 1° dicembre è stata l’ultima gara 2024 per il piccolo kartista Leonardo De Grandi, portacolori della scuderia Rally & Co, competizione disputatasi a Lonato del Garda valida per il campionato kartsport circuit.

Anche se era solo la seconda esperienza nella categoria OKN J 125 cc. il biellese ha avuto modo di farsi notare fin dalle qualifiche terminate in 3° posizione a soli 30 millesimi dalla seconda piazzola. In gara uno Leonardo termina 4° a causa dell’accesa bagarre scatenatasi in pista costatagli una posizione ma nella finale un pronto riscatto lo vede 3° sul podio siglando tempi velocissimi per tutta la gara non sufficienti a recuperare i primi due scappati in partenza.

Dalla prossima settimana il valsesserino comincerà i test in vista della stagione 2025 ,che lo vedranno sicuramente protagonista nella nuova categoria di 125 centimetri cubici, un bel salto di potenza dai precedenti 60 cc.