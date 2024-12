Sistemi per la protezione passiva e attiva al fuoco di impianti elettrici: un seminario a Città Studi

Nei giorni scorsi, si è svolto presso il campus di Città Studi un seminario di grande attualità intitolato: “Sistemi per la protezione passiva e attiva al fuoco di impianti elettrici e meccanici all’interno di compartimenti”.

L’evento è stato promosso da Città Studi, agenzia formativa con anni di esperienza nella formazione per la sicurezza, e da SITA Academy, azienda leader nel settore a livello nazionale, in collaborazione con Marvon. Il seminario ha ricevuto il supporto del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Biella, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Biella, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati delle province di Biella e Vercelli e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Biella, con la sponsorizzazione tecnica di Lauretana.

Durante il seminario, sono stati approfonditi temi riguardanti i sistemi di protezione passiva al fuoco per attraversamenti di impianti elettrici e meccanici all’interno dei compartimenti, con un focus particolare sul ripristino REI. L’apertura dell’evento, che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di interessati, è stata affidata al Presidente di Città Studi Biella, Ermanno Rondi, seguito dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, e del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella, Damiano Mones. La parte tecnica del seminario è stata presentata da relatori esperti quali Manuel Lesioli, Product Manager di MARVON S.r.l., e Piergiacomo Cancelliere, Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Latina.

Hanno trattato argomenti fondamentali riguardanti l'analisi di prodotto, la certificazione e le prove al fuoco, nonché il supporto tecnico in fase di progettazione e installazione. Tra i temi affrontati: il quadro normativo e la lettura dei certificati ETA, il corso teorico con un approccio sugli attraversamenti, la procedura di installazione, l'etichettatura finale e la formulazione del modello di dichiarazione di corretta posa, oltre al comportamento dei sistemi di protezione passiva, supportato da case history.

“Il tema trattato durante il seminario è di grande rilevanza – afferma Manuel Lesioli, Product Manager di MARVON S.r.l. – Prima del disastro di Londra, questo argomento era stato ampiamente trascurato; ora, invece, è fondamentale sensibilizzare l'importanza della protezione passiva nelle costruzioni. Il seminario si concentrerà sul comportamento di alcuni materiali in fase di incendio, con attenzione ai ripristini REI, presentando casi reali per una comprensione più approfondita. È essenziale partecipare per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel campo della protezione passiva”.

La partecipazione al seminario ha garantito crediti formativi per gli iscritti agli ordini aderenti ed è stata riconosciuta come valido aggiornamento per le figure di ASPP/RSPP e Coordinatori per la sicurezza nei cantieri CSP/CSE.