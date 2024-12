Adunata Alpina a Biella, pronti 600mila euro

Il 2025 è alle porte così come l’Adunata degli Alpini per cui a maggio Biella verrà invasa da migliaia di penne nere. Un evento unico per il territorio e anche per la Regione Piemonte che dopo nove anni ritrova questo appuntamento di prestigio.

La macchina organizzativa è all’opera per definire gli aspetti logistici, un lavoro certosino fatto di mille dettagli (dall’accoglienza, ai trasporti, dalla pulizia agli eventi che interesseranno la città in quei tre giorni dal 9 all’11 maggio) e su cui gli Alpini stanno lavorando quotidianamente.

Come ogni manifestazione di caratura nazionale ci sono però dei costi che vanno affrontati e il comune di Biella ha stanziato per questo appuntamento 600mila euro che andranno, per la gran parte a coprire, l’organizzazione. Un impegno importante della comunità ma per un evento assolutamente unico.