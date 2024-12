Valdilana, Trivero: inaugurata la nuova sede AIDO - FOTO e VIDEO

Buone notizie per il territorio di Valdilana e per i soci AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule: IERI, sabato 30 novembre, inaugurata la nuova sede in via Roma, a Valdilana, Trivero.

Entusiasta il vice presidente Alfio Serafia: Sarà un punto di riferimento per il nostro territorio, al servizio del biellese orientale, e per le attività messe in campo per la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule e della prevenzione di patologie che richiedono il trapianto di organi".

I locali, in via Roma al civico 96, sono stati donati dalla famiglia Rege Nero, presente all'evento insieme al Ministro Gilberto Pichetto, alla consigliera regionale Elena Rocchi, al Sindaco di Valdilana, al Presidente della Fondazione CRB, ad alcuni sindaci dei Comuni che fanno riferimento a questa sede di AIDO e a tanti cittadini.