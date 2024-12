Alpini, dal 1957 all'Adunata di Biella: a Massazza e Villanova concerti e momenti di aggregazione

Anche a Massazza e Villanova Biellese si lavora alacremente per ospitare l'Adunata Alpina 2025, un appuntamento di grande significato per tutta la comunità.

A partire dal gruppo locale delle penne nere che affonda le sue radici nel lontano 1957. Da allora, molti membri ne hanno fatto parte e oggi questa realtà (che riunisce due comuni) conta circa 50 soci tra Alpini, Amici e Aggregati (tra cui il sindaco Enrico Casana), guidati da 16 anni dal capogruppo Pierangelo Bosio, affiancato dal segretario Mauro Zegna.

Sono diverse le attività svolte nei due paesi, a cominciare dalle cene realizzate nel corso dell'anno: solo nel 2024 sono state ben quattro, diventate un'importante occasione per raccogliere fondi destinati a supportare iniziative, enti e associazioni locali. Fondamentale anche la collaborazione con le Pro Loco, di cui è uno dei bracci operativi per la realizzazione dei diversi appuntamenti in programma durante l'anno. A ciò si aggiunge la cura del verde e la pulizia delle strade, compiute dai soci in specifiche occasioni.

Inoltre, tra meno di sei mesi, anche i piccoli borghi del basso Biellese accoglieranno gli Alpini dell'Adunata di Biella. “Siamo molto orgogliosi di ospitare un evento di tale importanza - ha dichiarato Bosio - C'è grande entusiasmo e la macchina organizzativa sta rispondendo in modo positivo. Qui da noi saranno ricevute, al momento, oltre 100 persone, suddivise tra i locali della nostra sede, in via Castello 13, a Massazza, e il centro polivalente. Sono state predisposte anche aree precise per attendamenti e camper”.

Per l'occasione, saranno un paio i concerti previsti nelle giornate di maggio scelte per l'Adunata: si comincia venerdì sera, nella chiesa di Villanova, con l'esibizione del Coro ANA di Vittorio Veneto. Sabato, invece, la giornata si arricchirà della prova del coro ANA della sezione di Trento, nella chiesa parrocchiale di Massazza. Due distinti momenti volti a rafforzare i legami tra le due comunità per un evento che rimarrà impresso nella memoria collettiva dei paesi.