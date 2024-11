Biellese in tv, quando il Lago di Viverone diventa il set per il Borghese della Gialappa’s

Un po’ di tempo fa avevamo fatto una proposta di avere il buon Borghese a esplorare il nostro territorio, magari andando alla ricerca di qualche buon ristorante che nel Biellese non mancano di certo.

Un modo come un altro quello di usare la cucina come gourmet e in chiave turistica. Invece ci siamo imbattuti nella “copia” del noto chef ma che ci fa sbellicare dal ridere, portata sul piccolo schermo da quei mattacchioni della Gialappa’s. E così è capitato di vederlo recitare di fronte al lago di Viverone, per l’occasione diventato honoris causa Lago di Como.

Per carità noi ci teniamo il nostro bacino lacustre, non accampiamo pretese su quelli lombardi e possiamo con un certo vezzo dire, anche se non formalmente riconosciuto, che il nostro territorio si presta per gag e anche per riprese televisive. Se poi arrivasse anche il conduttore vero, che con il suo voto può ribaltare le aspettative del programma, beh allora sarebbe un successo.