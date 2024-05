Canavese protagonista con Alessandro Borghese, fai un salto anche a Biella?

Da sempre la televisione e l’immagine che passa attraverso lo schermo è un veicolo potente. Lo aveva vaticinato il buon Peppo Sacchi creando la sua creatura, lo ha reso immortale la tv privata a cavallo degli anni Ottanta e Novanta.

Ora, con l’avvento sempre più preminente dei social, il video è diventato sempre più un mezzo insostituibile, sia a livello promozionale che didattico. Ce ne siamo accorti con il Giro d’Italia, un successo mediatico e planetario; lo insegna il vicino Canavese, baciato dal successo di un programma culinario come 4 ristoranti che il buon Alessandro Borghese porta in giro per l’Italia.

Facendo una rapida ricerca, abbiamo scoperto che il conduttore amante del buon gusto non ha mai fatto tappa nella nostra provincia. Sicuramente una svista, una dimenticanza che speriamo venga colmata al più presto. In fin dei conti, la buona cucina non manca dalle nostre parti: un risotto allo sbirro o una polenta concia siamo sicuri che conquisterebbe anche i palati più esigenti e la toma delle nostre valli non ha nulla da invidiare ad altri formaggi di altre latitudini.

Sfruttare eventi di questo genere permette di essere promossi al grande pubblico assieme ad una buona dose di visibilità e conoscenza che possono fare sicuramente il resto. Per cui, Alessandro Borghese che aspetti a venire a Biella?