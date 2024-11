Libri gratis alle scuole medie di Pettinengo.

Libri gratuiti per nuovi iscritti, agevolazione dei trasporti e un’aula didattica all’aperto sono solo alcuni dei servizi che il Comune di Pettinengo si impegna ad offrire agli studenti delle scuole medie.

L’amministrazione, affiancata dall’Istituto Scolastico Valdilana-Pettinengo, dalla cittadinanza e dalle associazioni del territorio cooperano al fine di promuovere l’educazione dei ragazzi sul territorio. Pettinengo si distingue per l’attenzione dedicata alla scuola, investe risorse e offre progettualità, al fine di garantire una formazione di qualità ai ragazzi, un concreto supporto alle famiglie e nuove opportunità a tutta la comunità.

“Per garantire che le scuole medie continuino a servire la cittadinanza – dichiara il sindaco, Giovanni Blumetti – e che i professori possano offrire un’esperienza continuativa, il Comune finanzia interamente l’acquisto dei libri per i nuovi iscritti alla classe prima” Ma i libri gratuiti, come anticipato, rappresentano solo la punta dell’icebearg… “L’accesso equo all’istruzione passa anche dai trasporti e il pagamento della tessera ATAP favorirà gli studenti che provengono dai paesi limitrofi: principalmente da Bioglio e Valle San Nicolao”.

Un impegno verso il futuro dei giovani che si rispecchia nei servizi extrascolastici, infatti, con la collaborazione dell’Associazione Piccola Fata, da sempre operante a favore dei più piccoli, il Comune offre un servizio post-scuola che a detta del sindaco verrà presto ampliato, coprendo fasce orarie più ampie. Laboratori, attività all’aperto e progetti innovativi fanno delle medie di Pettinengo una delle venti scuole più innovative d’Italia, distintasi per numerosi premi nazionali e internazionali.

“La nuova mensa ci sarà - dichiara l’amministrazione, che nonostante non abbia ottenuto il finanziamento, intende portare avanti il progetto – Un investimento importante in cui abbiamo sempre creduto. Qualora trovassimo dei fondi verrà finanziato solo in parte, altrimenti sarà il Comune ad occuparsi della sua realizzazione”.

Altre novità giungono dal fronte didattica: “In questi giorni inizieranno i lavori per la creazione dell’aula didattica all’aperto – continua il sindaco – e in primavera sarà interamente conclusa: drenaggio della superfice, sedute, attrezzature e ombreggiatura, tutto il necessario per una scuola che guarda al futuro e all’educazione degli studenti”.

Per chi fosse interessato alla realtà montana della scuola secondaria di Pettinengo, sarà possibile visitarla sabato 30 novembre 2024, dalle ore 10:00 alle 12:00. Tradizione e innovazione si fondono in un’offerta formativa completa, nel rispetto della didattica e degli interessi degli studenti.

L’Open Day rappresenta Dalle ore 10.00 alle 12.00 sarà possibile osservare un punto di riferimento non solo del paese, ma di tutto il territorio. Tradizione e innovazione si fondono in un’offerta formativa completa, nel rispetto della didattica e degli interessi degli studenti: laboratori artistici, attività manuali, ma anche scrittura, cinema e teatro, per offrire un ambiente stimolante e ricco di opportunità.