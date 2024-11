Grandi emozioni per l’Italia – All Blacks, Biella Rugby si prepara per l’incontro con Verona - Foto Antonio Mantovan.

Il cuore di molti biellesi non ha ancora recuperato il battito regolare dopo la forte emozione provocata dall’evento Italia-All Blacks giocato a Torino sabato scorso, ultimo test match azzurro degli Autumn Nations Series 2024, che già si prepara ad affrontare la ripresa del campionato di Serie A e l’impegno casalingo di Biella Rugby opposto a Verona, in programma sabato prossimo alle ore 14,30.

Vincenti del girone 3 al termine della stagione 23/24, i veneti hanno perso ai playoff contro S.S. Lazio, poi approdata alla serie superiore dopo aver superato Cus Torino al duello finale. Attualmente seguono Biella nella classifica del girone meritocratico alla distanza di un solo punto e sono reduci dalla seconda sconfitta stagionale subita in casa da Cus Torino.

“Noi invece arriviamo all’appuntamento con molta fiducia dopo la partita che abbiamo giocato a Paese, la nostra miglior partita quest’anno, ma è bene rimanere umili e non sottovalutare nessuno, in particolare Verona che sappiamo essere un avversario temibile ed agguerrito”, commenta Alberto Benettin, head coach di Biella Rugby, “la settimana di pausa ci ha permesso di recuperare qualche piccolo acciacco. Ci stiamo allenando bene e siamo pronti per incontrare Verona che è un’ottima squadra. Hanno una mischia chiusa molto, molto forte che fino a questo momento ha messo in crisi tutti gli avversari, e belle individualità nei trequarti. Complessivamente una squadra temibile a cui dovremo prestare molta attenzione. Sarà una sfida durissima, ma faremo del nostro meglio per non deludere il nostro pubblico che, come sempre, aspettiamo numeroso in tribuna, nonostante l’anticipo richiesto dai nostri avversari. Il nostro obiettivo della settimana è quello di mettere in atto un piccolo miglioramento rispetto alla partita di Paese. Staremo a vedere”.

Kick off alle ore 14.30 .

Serie A girone 1. VI giornata – 30.11.24. Biella Rugby – Verona Rugby. 1.12.24. Cus Torino - Unione Rugby Capitolina; Avezzano Rugby - Cavalieri Prato Sesto; Parabiago – Rugby Paese; Rugby Milano – Petrarca.

Classifica. Rugby Paese punti 21; Parabiago 20; Biella Rugby 18; Verona Rugby 17; Cus Torino 16; Petrarca 14; UR Capitolina 12; Cavalieri Prato Sesto 8; Rugby Milano 6; Avezzano 4.