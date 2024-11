Concerto di Natale a Donato: “Libera la voce e… accendi un presepe”.

L'Associazione Culturale "Libera la Voce", in collaborazione con il Coro Parrocchiale di Donato, invita tutti a partecipare al Concerto di Natale, in programma per domenica 1° dicembre alle ore 16.00, presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Donato.

L'evento, diretto dai maestri Barbara Capizzi e Davide Sasso, si svolgerà lungo il percorso del Cammino di Oropa.

Al termine del concerto, il pubblico potrà assistere all'accensione del presepe. L'ingresso è gratuito e le offerte raccolte sosterranno le future iniziative dell'associazione.

“Vi aspettiamo numerosi!”