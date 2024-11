SPORT |

In Sport Biella, buoni risultati da Acquafitness e Pallanuoto

Bel risultato per il team In Sport Biella di Acquafitness agonistico nella sesta edizione del Meeting Okeo, ospitata dall’Acquamore Bocconi Sport Center di Milano. Le ragazze allenate dal tecnico Paola Strona hanno ottenuto un eccellente terzo posto nella prova a squadre. Hanno fatto parte del team “In Sport Biella anni ‘70”: Silvia Barbera, Raffaella Cordaro, Laura Donis, Anna Kryuchenkova, Chiara Ogliaro, Paola Strona, Katia Vigna Lasina. Esordio con vittoria per il team under 16 di pallanuoto targato Dynamic In Sport. La squadra allenata dal tecnico Mirko Remorini, che la scorsa estate si piazzò quarta alle finali nazionali B categoria allievi, ha battuto 38-2 il team Aquatica Torino bianco. La partita si è disputata domenica 24 novembre alla piscina monumentale di Torino. Seconda giornata di campionato in programma domenica 1 dicembre, sempre a Torino, Contro il team Dnamica. La formazione biellese: Riccardo Maffioletti, Gregorio Fabbro, Matteo Borsotti, Pietro Canuto, Nicoló Radice, Giacomo Todaro, Lorenzo Ragona, Nicolò Brunago, Leonardo Germinetti, Mattia Brunago.

c. s. In Sport Biella g. c.