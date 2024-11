Lessona: dal Comune un contributo a fondo perduto al Gruppo Alpini per l'acquisto di nuove attrezzature

Il Gruppo di Lessona dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Biella, con una nota in aprile ha comunicato al Comune di avere l'intenzione di partecipare al bando emesso dalla Regione Piemonte ad oggetto “Approvazione dei criteri per la concessione di un contributo a favore delle associazioni per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l'allestimento di fiere”.

Nella stessa nota l'associazione ha precisato che la partecipazione è finalizzata ad acquistare alcune attrezzature da destinare all’area manifestazioni presso il Palazzetto dello sport, al fine di migliorare le dotazioni della cucina, in linea con le vigenti normative di sicurezza ed ha richiesto all'Amministrazione un cofinanziamento nella percentuale minima del 10% della spesa prevista di € 29.768,00.

A seguito della nota il Comune ha confermato al gruppo Alpini l'autorizzazione all'acquisto delle attrezzature proposte e gli ha assegnato un contributo una tantum di € 2.976,80 a titolo di cofinanziamento comunale, nell'ambito del bando regionale di finanziamento. In particolare, l'impegno di spesa verrà assunto dal Comune a valere sul bilancio di previsione esercizio 2025.