Biella Master, assegnate 6 borse di studio

Sono sei i borsisti selezionati venerdì 22 novembre presso la sede dell’Unione Industriale Biellese dal Consiglio della Fondazione Biella Master, presieduto da Luciano Barbera e alla presenza del Direttore Ing. Giovanni Schiapparelli. Anche per il 2025 sono state assegnate sei borse di studio di 6.000 Euro, cinque intitolate a Filippo Buratti per volontà del figlio Federico, Consigliere della Fondazione, ed una in memoria di Pier Giuseppe Alvigini, offerta dal Vice Presidente Luca Alvigini e dal figlio Matteo.

I nuovi masterini che a gennaio 2025 inizieranno il corso sono: Michele Armani, 23 anni di Alessandria, laureato in Fashion Design presso l’Accademia di Belle Arti di Milano; Carola Ciliesa, 24 anni di Biella, laureata in Comunicazione e Culture dei Media presso l’Università degli Studi di Torino; Beatrice Dario, 23 anni di Livorno, laureata in Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Firenze; Rachele Plebani, 26 anni di Cingoli (MC), laureata in Fashion System Design presso l’Università degli Studi di Firenze; Francesco Pietro Porro, 22 anni di Torino, laureato in Fashion Design presso l’Accademia di Belle Arti di Milano e Leonardo Ruggenenti, 23 anni di Asola (MN), laureato in Fashion Design presso la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia. La borsa di studio servirà a coprire le spese relative alla partecipazione al Master durante i 13 mesi di formazione.

Il percorso del Biella Master inizierà il 7 gennaio 2025: si alterneranno lezioni in aula a stage presso i più importanti produttori della filiera tessile-abbigliamento italiani a cui faranno seguito attività all’estero in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Perù, Cina e Regno Unito. Durante le attività svolte in Italia e all’estero i borsisti avranno la possibilità di apprendere, attraverso l’esperienza diretta, tutte le fasi di lavorazione ed i successivi processi di distribuzione del settore tessile/abbigliamento.