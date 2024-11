Ernesto Maggioni, una lettera lo ricorda: "Grazie per ciò che hai fatto per Brusnengo, Curino e Masserano"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Caro Ernesto, sono numerosissimi i ricordi che passano nelle nostre menti in questo triste momento. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti sentono, oltre a un grande dolore, un grande desiderio di dirti grazie. Grazie per tutto quello che con tenacia ed entusiasmo hai fatto per le nostre comunità di Brusnengo, Curino e Masserano.

Quando, con la tua Antonia, sei giunto a Curino San Nicolao hai portato un’aria nuova nelle nostre parrocchie, in particolare per l’attenzione che hai sempre avuto per i nostri ragazzi, per le famiglie e per l’aiuto offerto a chi è povero o emarginato attraverso l’Operazione Mato Grosso, di cui tu sei stato promotore. La tua fede, vissuta pienamente nella quotidianità, è stata un grande esempio per tutti noi. Non ti sei mai scoraggiato di fronte alle difficoltà ed hai sempre cercato di dare viva voce al Vangelo che ci parla di un Dio che è amore. Amore come quello che hai instancabilmente donato alla tua famiglia, a tutti noi e a chi è meno fortunato di noi. Certo il tuo era un carattere forte, di chi non si arrende facilmente. La tua era una forza speciale che ci fa pensare a un vero “soldato di Cristo”.

Lo Spirito era con te e ti dava forza: chi ti ha conosciuto sa che hai sempre dato piena e coraggiosa testimonianza della tua fede. Non possiamo dimenticare le numerose iniziative che hai organizzato in sostegno dei poveri, il tuo impegno come catechista, la tua appartenenza al Consiglio Pastorale, la tua preziosa presenza nel nostro oratorio e le numerose proposte per i ragazzi e le loro famiglie presso la Comunità Educativa Missionaria di Curino San Nicolao. Quanti chilometri hai percorso per trasformare il messaggio evangelico in fede vissuta al servizio di Dio e dei fratelli! Molti genitori delle nostre comunità ti ringraziano perché hai saputo proporre valide occasioni di crescita ai loro ragazzi. Hai organizzato biciclettate con raccolte viveri, settimane o giornate di ritiro per bambini, adolescenti e famiglie, caccie al tesoro, laboratori e tanto altro e così facendo hai dimostrato che il Vangelo si può trasmettere anche attraverso attività divertenti e coinvolgenti, soprattutto per i più giovani. Non ti sei mai arreso.

Nei momenti difficili sei sempre stato pronto a confrontarti ma senza mai scendere a compromessi a scapito della fede. Gesù ha sempre illuminato i tuoi passi. La preghiera è stato il tuo pane quotidiano. Per amore di Gesù sei anche diventato un bravo regista. Chi ha assistito alle numerose Sacre Rappresentazioni della Passione non può che essere d’accordo. La tua creatività e il tuo amore per Cristo hanno sviluppato in te la passione per i presepi che nella loro semplicità trasmettono un importante messaggio: Gesù è nato povero per mostrarci qual è la vera ricchezza… e tu, caro Ernesto, qual è la vera ricchezza l’hai capito e ce ne hai data piena, sincera e continua testimonianza. Dio Padre ti ricompensi per tutto il bene che ci hai donato. Grazie Ernesto”.