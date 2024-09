Curino in lutto per la morte di Ernesto Maggioni, ha guidato la Comunità Educativa Missionaria (foto di repertorio)

Dolore e profondo cordoglio a Curino e nel vicino Vercellese per la morte di Ernesto Maggioni. Aveva 77 anni.

Per anni ha gestito la Comunità Educativa Missionaria del paese. “Un luogo di accoglienza, aperto anche per campi scuola e per animatori, ma soprattutto a chi necessita di ospitalità” come recita la nota apparsa sul sito dell'Arcidiocesi di Vercelli.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Domus, avranno luogo presso l'oratorio di Brusnengo alle 15 di giovedì 19 settembre.