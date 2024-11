Tiro a Segno, Di Mauro e Marinoni vincono il Campionato Sezionale ANA

Sabato 23 novembre si è svolto il settimo Campionato di Tiro con la Carabina ad aria compressa dell’Associazione Nazionale Alpini della Sezione di Biella. Sulle linee a 10 metri del del Tiro a Segno Nazionale di Biella si sono alternati oltre cento tiratori, seguiti dagli istruttori del sodalizio di Chiavazza.

Nella categoria Alpini si è imposta Francesca di Mauro, l’atleta già salita sul podio al Campionato Nazionale a ottobre. La tiratrice del gruppo di Biella Centro Vernato ha preceduto il vercellese Stefano Barbero. Terza piazza per Matteo Sorli di Pianezza (TO), davanti a Patrick Grosso del gruppo di Cossato e ad Alex Castaldelli di Candelo. Vittoria di Franco Marinoni fra gli Aggregati (soci ANA che non hanno svolto il servizio militare nel corpo degli Alpini).

Il portacolori del Gruppo di Bioglio ha superato di pochissimo Claudio Favetto, in linea con i colori di Pollone. Terzo e quinto posto posto per due rappresentanti del gruppo di Cavaglià: Bruno Carlino e Federica Rosso. Fra loro, in quarta posizione, si è inserito Massimiliano Damiano di Santhià. Alla ricca premiazione hanno contribuito due eccellenze biellesi: la Lauretana S.p.A. e l’Azienda Agricola "La Fassona". Contestualmente al Campionato ANA si è svolta anche la gara UNUCI (l’associazione degli Ufficiali in congedo).

Sul podio più alto è salito Vittorio Gamba, seguito da Roberto Bona e Carlo Germanetti. In quarta e quinta posizione si sono classificati Mauro Boano e Alberto Sanna.