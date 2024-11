Dal Nord Ovest – Scontro tra tre auto, una finisce sul fianco

Nel tardo pomeriggio di oggi, 24 novembre, dopo le 17.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono giunti sulla SP11 nel comune di Borgo d'Ale per un incidente stradale che ha coinvolto 3 vetture, una delle quali ha terminato il suo percorso su un fianco.

All'arrivo sul posto della squadra, le 6 persone coinvolte erano già alle cure dei sanitari della VAPC di Cigliano e quelli con la medicalizzata da Santhià, in seguito sono stati trasportati all' ospedale di Vercelli. I mezzi sono stati messi in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia.