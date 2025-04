Scontro frontale tra auto a Buronzo, conducenti estratti dalle lamiere

Incidente stradale a Buronzo. È successo ieri pomeriggio, 14 aprile, sulla SP3 sopra il ponte del torrente Cervo. A rimanere coinvolte due auto in un impatto frontale.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, gli occupanti erano ancora dentro le rispettive vetture e sono state necessarie le tecniche di primo soccorso sanitario, in collaborazione con i gli operatori del 118, per l'estricazione in sicurezza dei malcapitati, poi trasportati al Pronto Soccorso. In seguito si è provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Presenti anche i Carabinieri di Buronzo.